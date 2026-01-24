У Києві після атаки ворога минулої ночі без тепла залишаються 3 300 багатоповерхівок, водночас водопостачання вже відновили.

Ситуація у Києві з теплом та водою після обстрілу

Міський голова Віталій Кличко нагадав, що зранку у Києві внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури без теплопостачання знову опинилися майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

І станом на вечір, 3 300 багатоповерхівок досі без опалення, повідомив мер Києва.

Зараз дивляться

– Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян. Водопостачання вже відновили, – додав він.

Київводоканал повідомив, що о 17:50 водопостачання Печерського району та в цілому всього міста відновлено в повному обсязі.

– Фахівці Київводоканалу відновили водопостачання майже всієї правобережної частини міста. Наразі понижений тиск водопостачання лише у Печерському районі, – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом система водопостачання столиці повністю працюватиме в нормальному режимі.

– Ще раз наголошуємо, що на верхніх поверхах багатоповерхівок водопостачання може з’явитися не одразу. Це залежить від роботи підкачувальних насосів, які не працюватимуть за відсутності електроенергії, – додали у Київводоканалі.

Таким чином, на останніх поверхах ще певний час може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо його вже відновили.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.