У Києві без тепла – понад 3 тис. багатоповерхівок, подачу води відновлено
- У столиці без тепла досі залишаються більше трьох тисяч багатоповерхівок.
- Водночас у Києві водопостачання Печерського району та у цілому всього міста відновлено в повному обсязі.
- Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян.
У Києві після атаки ворога минулої ночі без тепла залишаються 3 300 багатоповерхівок, водночас водопостачання вже відновили.
Ситуація у Києві з теплом та водою після обстрілу
Міський голова Віталій Кличко нагадав, що зранку у Києві внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури без теплопостачання знову опинилися майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.
І станом на вечір, 3 300 багатоповерхівок досі без опалення, повідомив мер Києва.
– Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб поверну послуги в оселі киян. Водопостачання вже відновили, – додав він.
Київводоканал повідомив, що о 17:50 водопостачання Печерського району та в цілому всього міста відновлено в повному обсязі.
– Фахівці Київводоканалу відновили водопостачання майже всієї правобережної частини міста. Наразі понижений тиск водопостачання лише у Печерському районі, – йдеться у повідомленні.
Найближчим часом система водопостачання столиці повністю працюватиме в нормальному режимі.
– Ще раз наголошуємо, що на верхніх поверхах багатоповерхівок водопостачання може з’явитися не одразу. Це залежить від роботи підкачувальних насосів, які не працюватимуть за відсутності електроенергії, – додали у Київводоканалі.
Таким чином, на останніх поверхах ще певний час може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо його вже відновили.