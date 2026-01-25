Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву для участия в мероприятиях, посвященных 163-й годовщине Январского восстания.

Визит Зеленского в Литву: что известно

Во время визита Владимир Зеленский примет участие в памятных мероприятиях к годовщине Январского восстания, которые проходят в Вильнюсе.

Также в программе поездки запланированы встречи президента Украины с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.

По словам Владимира Зеленского, сегодня в Вильнюсе состоится координация с партнерами в регионе — Литвой и Польшей.

— Работаем с каждым лидером, чтобы укреплять Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко, — отметил украинский президент.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 января, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примут участие в мероприятиях к 163-й годовщине Январского восстания в Вильнюсе.

Как отмечали в Польше, это событие имеет символическое значение, ведь общая история борьбы против царской России перекликается с современной борьбой Украины против российской агрессии.

Кроме того, во время встреч лидеры трех стран планируют обсудить политическую ситуацию, вызовы безопасности в регионе и условия мира для Украины.

