Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Вільнюсі провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Ключовою темою якої стала підтримка української енергетики на тлі постійних російських атак.

Зеленський зустрівся з Наусєдою

За словами Зеленського, Росія щоденно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому він поінформував литовського лідера про поточну ситуацію та першочергові потреби для забезпечення енергетичної стійкості й посилення протиповітряної оборони.

Президент подякував Литві за підтримку та наголосив, що країна вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам, передавши майже сотню генераторів.

– Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE, – зазначив Зеленський.

Значну увагу президенти приділили дипломатичному напрямку.

Зеленський поділився актуальними деталями міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення миру, зокрема розповів про зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі.

Він підкреслив, що Україна, як і раніше, робить усе можливе для завершення війни.

