Енергетика, зброя і дипломатія: про що Зеленський домовлявся з президентом Литви
- У Вільнюсі відбулася зустріч президентів України та Литви з фокусом на безпеку й стійкість держави.
- Сторони обговорили конкретну допомогу українським містам і посилення оборонних можливостей.
- Також ішлося про військову співпрацю та дипломатичні кроки для наближення миру.
Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Вільнюсі провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Наусєдою.
Ключовою темою якої стала підтримка української енергетики на тлі постійних російських атак.
Зеленський зустрівся з Наусєдою
За словами Зеленського, Росія щоденно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, тому він поінформував литовського лідера про поточну ситуацію та першочергові потреби для забезпечення енергетичної стійкості й посилення протиповітряної оборони.
Президент подякував Литві за підтримку та наголосив, що країна вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам, передавши майже сотню генераторів.
– Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE, – зазначив Зеленський.
Значну увагу президенти приділили дипломатичному напрямку.
Зеленський поділився актуальними деталями міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення миру, зокрема розповів про зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі.
Він підкреслив, що Україна, як і раніше, робить усе можливе для завершення війни.