25 января в Киеве без света, как и вчера остаются более 800 тысяч абонентов, работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

Ситуация в Киеве со светом и теплом 25 января

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заслушал доклады по ситуации в Киеве со светом и теплом.

– Продолжается скоординированная работа энергетиков, тепловиков, спасателей и коммунальных служб по ликвидации последствий обстрелов, — сообщил он в Telegram.

По словам Шмыгаля, в столице по-прежнему значительный дефицит электроэнергии, действуют экстренные отключения. Он отметил, что без света в Киеве, как и вчера – более 800 тысяч абонентов.

Также Шмыгаль сообщил, что продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения. Сегодня в столицу уже поступило две когенерационных установки. На следующей неделе ожидается поставка еще двух.

— Обсудили конкретные планы по установлению когенерации, прокладке новых линий электропередач и строительству новой генерации, — добавил он.

Также Шмыгаль получил отчет по обеспечению стабильности мобильных сетей и интернета во время отключений.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве ситуация остается сверхсложной, подразделения ГСЧС Украины работают в максимальном составе, дополнительно привлечены силы из других регионов.

