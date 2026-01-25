У Києві ситуація залишається надскладною, підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені сили з інших регіонів.

МВС про ситуацію у Києві

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, обсяг аварійно-відновлювальних робіт значний. На об’єктах задіяні верхолази та спецпідрозділ Дельта.

– Був з рятувальниками на одному з таких об’єктів. Умови роботи вкрай складні: сильний мороз, значне фізичне навантаження, люди потомлені. Сьогоднішня трагедія (на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув рятувальник-верхолаз, – Ред.), теж морально вдарила по нам усім, – написав він у Telegram.

Проте, наголосив голова МВС, однозначно налаштовані якнайшвидше завершити роботи. Він додав, що у професіоналізмі та витримці ДСНСників сумнівів немає.

Зараз дивляться

Паралельно з аварійно-відновлювальними роботами у столиці розгорнута масштабна система допомоги людям.

Понад 90 пунктів обігріву ДСНС працюють у Києві цілодобово, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхових будинків. Там завдяки співпраці ДСНС з World Central Kitchen та Червоним Хрестом мешканці можуть отримати й гарячу їжу.

З огляду на потребу, ухвалені рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 осіб.

Основна їхня функція – надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби – отримати психологічну підтримку.

Ігор Клименко наголосив, що ефективність реагування в умовах надзвичайної ситуації напряму залежить від злагодженості дій усіх відповідальних сторін.

– Координація з місцевими органами влади має бути максимально оперативною і практичною – без втрати часу, який у таких умовах вимірюється ліченими хвилинами. Під час об’їзду пунктів обігріву, де цілодобово чергують рятувальники, поліцейські та нацгвардійці, я звернув увагу на базові питання, які мають вирішуватися системно і заздалегідь. От навіть найпростіше – очищення доріг і прибудинкових територій від снігу та льоду.

Голова МВС зауважив, що наразі доступ спецтехніки у двори багатоповерхівок суттєво ускладнений, а це напряму впливає на швидкість допомоги людям. І це, за його словами, “лише один із прикладів завдань, що належать до зони відповідальності місцевої влади, але в критичний момент їх фактично змушені компенсувати служби системи МВС”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.