25 січня у Києві без світла, як і вчора залишаються понад 800 тисяч абонентів, роботи з відновлення теплопостачання тривають.

Ситуація у Києві зі світлом та теплом 25 січня

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль заслухав доповіді щодо ситуації у Києві зі світлом та теплом.

– Триває скоординована робота енергетиків, тепловиків, рятувальників та комунальних служб з ліквідації наслідків обстрілів, повідомив він у Telegram.

За словами Шмигаля, у столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії, діють екстрені відключення. Він зазначив, що без світла у Києві, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів.

Також Шмигаль повідомив, що тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікується поставка ще двох таких установок.

– Обговорили конкретні плани щодо встановлення когенерації, прокладання нових ліній електропередач та будівництва нової генерації, – додав він.

Також Шмигаль отримав звіт щодо забезпечення стабільності мобільних мереж та інтернету під час відключень.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Києві ситуація залишається надскладною, підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені сили з інших регіонів.

