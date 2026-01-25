У Києві без світла досі 800 тис. людей, роботи з відновлення тепла тривають – Шмигаль
- У Києві, як і раніше, значний дефіцит електроенергії, діють екстрені відключення.
- Наразі без світла, як і вчора, 800 тисяч людей, повідомив Денис Шмигаль.
- Тривають роботи з відновлення теплопостачання, енергетики рятувальники та всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.
25 січня у Києві без світла, як і вчора залишаються понад 800 тисяч абонентів, роботи з відновлення теплопостачання тривають.
Ситуація у Києві зі світлом та теплом 25 січня
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль заслухав доповіді щодо ситуації у Києві зі світлом та теплом.
– Триває скоординована робота енергетиків, тепловиків, рятувальників та комунальних служб з ліквідації наслідків обстрілів, повідомив він у Telegram.
За словами Шмигаля, у столиці, як і раніше, значний дефіцит електроенергії, діють екстрені відключення. Він зазначив, що без світла у Києві, як і вчора – понад 800 тисяч абонентів.
Також Шмигаль повідомив, що тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки. Наступного тижня очікується поставка ще двох таких установок.
– Обговорили конкретні плани щодо встановлення когенерації, прокладання нових ліній електропередач та будівництва нової генерації, – додав він.
Також Шмигаль отримав звіт щодо забезпечення стабільності мобільних мереж та інтернету під час відключень.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Києві ситуація залишається надскладною, підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені сили з інших регіонів.