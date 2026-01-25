Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви для участі в заходах до 163-ї річниці Січневого повстання.

Візит Зеленського до Литви: що відомо

Під час візиту Володимир Зеленський візьме участь у пам’ятних заходах до річниці Січневого повстання, які відбуваються у Вільнюсі.

Також у програмі поїздки заплановані зустрічі президента України з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні у Вільнюсі відбудеться координація з партнерами в регіоні — Литвою і Польщею.

— Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Усі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно, — зазначив український президент.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 25 січня, президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у заходах до 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі.

Як зазначали у Польщі, ця подія має символічне значення, адже спільна історія боротьби проти царської Росії перегукується з сучасною боротьбою України проти російської агресії.

Крім того, під час зустрічей лідери трьох країн планують обговорити політичну ситуацію, безпекові виклики в регіоні та умови миру для України.

Джерело : Офіс президента

