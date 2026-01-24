Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились, сообщил президент Владимир Зеленский, отметив, что получил доклад украинской делегации.

Зеленский о переговорах Украины, РФ та США в Абу-Даби

Глава государства сообщил на своей странице в Telegram, что получил доклад украинской делегации относительно результатов встречи в Эмиратах, отметив, что она завершилась.

— И это первый такой формат за довольно долгое время – двухдневные трехсторонние встречи. Много успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными, – добавил Владимир Зеленский.

Переговоры продолжались при участии военных трех сторон. Со стороны Украины были сегодня Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий.

Американскую сторону представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

— Главное, на чем сосредоточились обсуждения, это возможные параметры окончания войны. Очень ценю осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности, — добавил Владимир Зеленский.

По его словам, американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого обстоятельств безопасности.

— По итогам встреч на днях все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов на предстоящую встречу, — сообщил президент Украины.

Зеленский добавил, что при условии готовности двигаться дальше – а Украина готова – состоятся следующие встречи, скорее всего, на следующей неделе.

— Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращению. Благодарен ОАЭ и лично господину президенту Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи, — добавил глава государства.

В то же время, Axios со ссылкой на украинских официальных лиц отмечает, что переговоры между США, РФ и Украиной в Абу-Даби прошли “положительно” и “конструктивно”.

Напомним, что накануне трехсторонней встречи Зеленский сообщал, что во время обсуждений в Абу-Даби ключевым будет территориальный вопрос по Донбассу. Известно, что российская сторона стоит на том, что украинские военные должны покинуть территорию Донецкой и Луганской областей.

Известно, что США предлагали компромиссный вариант, по которому ВСУ вышли бы с части Востока, тогда как российская армия не заходила бы туда. Однако Зеленский не считает его справедливым, поскольку он не предусматривает симметричного отвода российских войск на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий.

В четверг, 22 января, Зеленский и президент США Дональд Трамп провели “положительную встречу”. Она продолжалась чуть больше часа.

Параллельно в Кремле прошла встреча спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. На ней были помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Встреча длилась 3,5 часа.

