С 1 января 2026 года в Украине действует обновленная система государственной поддержки семей с детьми. По информации Министерства социальной политики, изменения предусмотрены законом, принятым Верховной Радой 5 ноября 2025 года по инициативе Минсоцполитики совместно с народными депутатами.

Документ направлен на усиление финансовой помощи родителям и создание условий, позволяющих совмещать воспитание ребенка с профессиональной деятельностью.

Как оформить 7 000 грн на ребенка до года, читайте в нашем материале.

Ежемесячное пособие на ребенка 7 000 гривен до года

Как сообщают в Министерстве социальной политики, новые правила предусматривают пересмотр подходов к государственной поддержке семей, начиная с периода беременности и до момента, когда ребенок идет в школу. Основная идея реформы — обеспечить последовательную помощь на каждом этапе развития ребенка, а не ограничиваться только единовременными выплатами при рождении.

Одним из ключевых нововведений стало введение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года.

По данным Минсоцполитики, с 2026 года родители или другие законные представители ребенка, которые фактически осуществляют уход, могут получать ежемесячную выплату в размере 7 000 гривен. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, размер пособия увеличивается до 10 500 гривен в месяц.

Эта выплата предоставляется именно на период до достижения ребенком одного года и начисляется дополнительно к уже назначенному пособию при рождении ребенка.

7 000 гривен на ребенка до года: кто получит деньги

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, право на получение помощи имеют мать или другой законный представитель ребенка, который фактически осуществляет уход.

В то же время выплата не назначается приемным родителям, родителям-воспитателям и представителям учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей.

Также в ПФУ обращают внимание, что новое пособие распространяется и на семьи, в которых ребенок родился в 2025 году, но по состоянию на 1 января 2026 года еще не достиг годовалого возраста.

В таком случае средства выплачиваются с начала 2026 года до дня первого дня рождения ребенка, с пропорциональным начислением в заключительном месяце.

По информации Пенсионного фонда, пособие назначается со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или после окончания выплаты соответствующего пособия и выплачивается ежемесячно до достижения ребенком одного года.

Как оформить 7 000 гривен на ребенка до года

В ПФУ сообщают, что для оформления пособия необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Заявитель должен предоставить документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), свидетельство о рождении ребенка, а также дополнительные документы в случае обращения законного представителя.

Заявители могут воспользоваться сервисом Дія.Шеринг, который позволяет передавать цифровые копии документов без бумажных копий.

Введение ежемесячного пособия до одного года является шагом к системной поддержке родителей. Такой подход позволяет семьям получать стабильную финансовую помощь в наиболее затратный период после рождения ребенка и способствует совмещению ухода за ребенком с трудовой деятельностью.

