З 1 січня 2026 року в Україні діє оновлена система державної підтримки сімей із дітьми. За інформацією Міністерства соціальної політики, зміни передбачені законом, ухваленим Верховною Радою 5 листопада 2025 року за ініціативи Мінсоцполітики спільно з народними депутатами.

Документ спрямований на посилення фінансової допомоги батькам та створення умов, які дозволяють поєднувати виховання дитини з професійною діяльністю.

Щомісячна допомога на дитину 7 000 гривень до року

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, нові правила передбачають перегляд підходів до державної підтримки сімей, починаючи з періоду вагітності та до моменту, коли дитина йде до школи. Основна ідея реформи – забезпечити послідовну допомогу на кожному етапі розвитку дитини, а не обмежуватися лише одноразовими виплатами при народженні.

Одним із ключових нововведень стало запровадження щомісячної допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею одного року.

За даними Мінсоцполітики, з 2026 року батьки або інші законні представники дитини, які фактично здійснюють догляд, можуть отримувати щомісячну виплату у розмірі 7 000 гривень. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, розмір допомоги збільшується до 10 500 гривень на місяць.

Ця виплата надається саме на період до досягнення дитиною одного року та нараховується додатково до вже призначеної допомоги при народженні дитини.

7 000 гривень на дитину до року: хто отримає гроші

Як роз’яснили в Пенсійному фонді України, право на отримання допомоги мають мати або інший законний представник дитини, який фактично здійснює догляд.

Водночас виплата не призначається прийомним батькам, батькам-вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікунів чи піклувальників.

Також у ПФУ звертають увагу, що нова допомога поширюється і на сім’ї, у яких дитина народилася у 2025 році, але станом на 1 січня 2026 року ще не досягла однорічного віку.

У такому разі кошти виплачуються з початку 2026 року до дня першого дня народження дитини, з пропорційним нарахуванням у завершальному місяці.

За інформацією Пенсійного фонду, допомога призначається з наступного дня після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або після закінчення виплати відповідної допомоги та виплачується щомісяця до досягнення дитиною одного року.

Як оформити 7 000 гривень на дитину до року

У ПФУ повідомляють, що для оформлення допомоги необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Заявник має надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), свідоцтво про народження дитини, а також додаткові документи у разі звернення законного представника.

Заявники можуть скористатися сервісом Дія.Шеринг, який дозволяє передавати цифрові копії документів без паперових копій.

Запровадження щомісячної допомоги до одного року є кроком до системної підтримки батьків. Такий підхід дозволяє сім’ям отримувати стабільну фінансову допомогу в найбільш витратний період після народження дитини та сприяє поєднанню догляду за дитиною з трудовою діяльністю.

