СБУ задержала агентов ГРУ РФ, которые разведывали последствия удара Орешниковым по Львовской области
- Агенты ГРУ РФ собирали данные о последствиях ракетного удара Орешником по Львовской области.
- СБУ задержала корректировщиков в Мукачево и на месте прилета, им объявили подозрения.
Во Львовской области задержали двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые помогали врагу установить последствия удара Орешником по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщает пресс-служба контрразведки Службы безопасности.
Как СБУ задержала агентов ГРУ РФ на Львовщине
В ведомстве сообщили, что разведку этого обстрела вели 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.
По данным СБУ, младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки.
– Он поэтапно обходил локации в районе ракетного обстрела, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах. Далее он передавал собранную информацию старшему агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы, – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали обоих корректировщиков одновременно. Одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского прилета.
Ведомство выяснило, что агрессоры хотели получить информацию о масштабах разрушений украинских объектов после удара для того, чтобы использовать эту информацию в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.
– Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, – подытожили в СБУ.
Напомним, РФ официально признала использование комплекса Орешник во время атаки на Украину.
Ранее сообщалось, что удар Орешниковым по Львовской области произошел ночью 9 января.