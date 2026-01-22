Во Львовской области задержали двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые помогали врагу установить последствия удара Орешником по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба контрразведки Службы безопасности.

Как СБУ задержала агентов ГРУ РФ на Львовщине

В ведомстве сообщили, что разведку этого обстрела вели 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

По данным СБУ, младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки.

– Он поэтапно обходил локации в районе ракетного обстрела, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах. Далее он передавал собранную информацию старшему агенту, который остался в Мукачево и напрямую отчитывался куратору из российской спецслужбы, – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих корректировщиков одновременно. Одного – по месту жительства в Мукачево, а другого – во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского прилета.

Ведомство выяснило, что агрессоры хотели получить информацию о масштабах разрушений украинских объектов после удара для того, чтобы использовать эту информацию в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

– Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, – подытожили в СБУ.

Напомним, РФ официально признала использование комплекса Орешник во время атаки на Украину.

Ранее сообщалось, что удар Орешниковым по Львовской области произошел ночью 9 января.

