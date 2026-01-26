Готували теракт у центрі Києва: двоє агентів ГРУ РФ отримали по 15 років в’язниці
- Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна двох агентів російського ГРУ, які готували масштабний теракт у багатолюдному місці в центрі Києва.
- Зловмисники, затримані контррозвідкою СБУ ще на етапі підготовки, встигли підпалити кілька військових авто та придбати компоненти для виготовлення вибухового пристрою.
В Україні засуджено до 15 років тюремного ув’язнення агентів російського Головного розвідувального управління, які готували підрив у центрі Києва.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Агенти РФ готували підрив у центрі Києва
За інформацією СБУ, по 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яких затримали у вересні 2024 року в Запоріжжі.
За даними розслідування, вони готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.
Зокрема, зловмисники придбали необхідні компоненти для виготовлення детонаційного механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні. Це відбувалося за інструкцією куратора з Росії.
У СБУ зазначили, що замовлення російського ГРУ виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали можливість короткого заробітку в Telegram-каналах.
Як стверджують у Службі безпеки України, після вербування російські агенти підпалили декілька авто Сил оборони.
Проте контррозвідка спрацювала на випередження і затримала агентів на етапі виконання “тестового” завдання. Під час обшуків у них вилучено компоненти до детонаційного механізму та інші докази співпраці з куратором з Росії.
Суд визнав обох агентів винними за:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ).
Як наголосили у СБУ, російським агентам призначено 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.