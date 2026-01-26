В Україні засуджено до 15 років тюремного ув’язнення агентів російського Головного розвідувального управління, які готували підрив у центрі Києва.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агенти РФ готували підрив у центрі Києва

За інформацією СБУ, по 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яких затримали у вересні 2024 року в Запоріжжі.

За даними розслідування, вони готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.

Зокрема, зловмисники придбали необхідні компоненти для виготовлення детонаційного механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні. Це відбувалося за інструкцією куратора з Росії.

У СБУ зазначили, що замовлення російського ГРУ виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали можливість короткого заробітку в Telegram-каналах.

Як стверджують у Службі безпеки України, після вербування російські агенти підпалили декілька авто Сил оборони.

Проте контррозвідка спрацювала на випередження і затримала агентів на етапі виконання “тестового” завдання. Під час обшуків у них вилучено компоненти до детонаційного механізму та інші докази співпраці з куратором з Росії.

Суд визнав обох агентів винними за:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Як наголосили у СБУ, російським агентам призначено 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

