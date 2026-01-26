НАБУ и САП направили документы для объявления Миндича и Цукермана в розыск Интерпола
- НАБУ и САП подали документы в Интерпол для объявления в международный розыск бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела Мидас.
- Руководитель САП Александр Клименко отметил, что хотя публичной информации о "красных карточках" еще нет, розыск может действовать в скрытом режиме.
НАБУ и САП направили документы для объявления в розыск Интерполом фигурантов дела Мидас, которое касается масштабной коррупции в энергетике. Речь идет о бизнесменах Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.
Информацию об этом подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в комментарии Укринформ.
Объявление в розыск Интерполом Миндича и Цукермана
— Да, направили, — ответил руководитель САП в ответ на вопрос, направили ли документы для объявления в розыск Интерполом Тимура Миндича и Александра Цукермана.
По словам руководителя САП, информация о выставлении “красных карточек” в отношении указанных лиц еще не поступала.
– На сайте Интерпола необязательно выставлять «красную карточку». Есть скрытый период, когда она выставляется, то есть фактически действует, но публичной информации об этом нет, – добавил он.
10 ноября 2025 года в НАБУ и САП сообщили о спецоперации Мидас, которая касается разоблачения масштабной коррупции в сфере энергетики.
По данным следствия, участники группы создали схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на Энергоатом. НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых.
Среди фигурантов дела – бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие считает руководителем преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности Энергоатома, а также сотрудники так называемого бэк-офиса.