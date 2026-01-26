НАБУ і САП скерували документи для оголошення Міндіча і Цукермана в розшук Інтерполу
- НАБУ та САП подали документи до Інтерполу для оголошення у міжнародний розшук бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які є фігурантами справи Мідас.
- Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що хоча публічної інформації про "червоні картки" ще немає, розшук може діяти у прихованому режимі.
НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи Мідас, яка стосується масштабної корупції в енергетиці. Йдеться про бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Інформацію про це підтвердив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у коментарі Укрінформ.
Оголошення у розшук Інтерполу Міндіча і Цукермана
– Так, направили, – відповів керівник САП у відповідь на запитання, чи спрямували документи для оголошення у розшук Інтерполу щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
За словами керівника САП, інформація про виставлення “червоних карток” щодо вказаних осіб ще не надходила.
– На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти “червону картку”. Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає, – додав він.
10 листопада 2025 року в НАБУ і САП повідомили про спецоперацію Мідас, яка стосується викриття масштабної корупції у сфері енергетики.
За даними слідства, учасники групи створили схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом. НАБУ заявило, що у рамках розслідування затримані п’ятеро із сімох підозрюваних.
Серед фігурантів справи – бізнесмен Тимур Міндіч, якого слідство вважає керівником злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома, а також працівники так званого бек-офісу.