НАБУ і САП направили документи для оголошення у розшук Інтерполу фігурантів справи Мідас, яка стосується масштабної корупції в енергетиці. Йдеться про бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Інформацію про це підтвердив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у коментарі Укрінформ.

Оголошення у розшук Інтерполу Міндіча і Цукермана

– Так, направили, – відповів керівник САП у відповідь на запитання, чи спрямували документи для оголошення у розшук Інтерполу щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

За словами керівника САП, інформація про виставлення “червоних карток” щодо вказаних осіб ще не надходила.

– На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти “червону картку”. Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає, – додав він.

10 листопада 2025 року в НАБУ і САП повідомили про спецоперацію Мідас, яка стосується викриття масштабної корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, учасники групи створили схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом. НАБУ заявило, що у рамках розслідування затримані п’ятеро із сімох підозрюваних.

Серед фігурантів справи – бізнесмен Тимур Міндіч, якого слідство вважає керівником злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатома, а також працівники так званого бек-офісу.

