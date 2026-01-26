41 народный депутат Верховной Рады IX созыва получил уведомление о подозрении от Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Подозрение для депутатов

Об этом в интервью Укринформу сообщил руководитель САП Александр Клименко.

– В целом подозрение от САП получил 41 депутат Верховной Рады IX созыва. За десять лет после начала работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 бывших и действующих народных депутатов, – отметил он.

Глава САП обратил внимание, что процесс согласования следственных действий не всегда оперативный.

Поскольку не все генеральные прокуроры готовы сразу согласовывать ходатайство и давать разрешения на меры, которые нуждаются в антикоррупционном расследовании.

– Плюс не всегда есть возможность проводить эти мероприятия. Для этого нужно владеть оперативной обстановкой, – добавил Клименко.

Он также объяснил границы полномочий руководителя САП по делам, касающимся народных депутатов.

– Руководитель САП не имеет права самостоятельно начинать расследование и согласовывать негласные следственные (розыскные) действия в отношении народных депутатов. Полномочия руководителя САП ограничиваются лишь уведомлением о подозрении депутату, когда для этого достаточно доказательств. А начинает расследование, вносит сведения в ЕРДР в отношении депутата генпрокурор, – объяснил он.

Также Александр Клименко заявил об ожидаемом новом результате в рамках расследования дела Мидаса.

В настоящее время дело Мидаса расследуют десять детективов Первого главного подразделения НАБУ, а на начальном этапе к работе было привлечено гораздо больше сотрудников бюро.

