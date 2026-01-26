САП оголосила підозри 41 народному депутату чинного скликання – Клименко
- САП повідомила про кількість народних депутатів IX скликання, які отримали підозри.
- Озвучено загальну статистику підозр нардепам за час роботи антикорупційних органів.
41 народний депутат Верховної Ради IX скликання отримав повідомлення про підозру від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Підозра для депутатів
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник САП Олександр Клименко.
– Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів, – зазначив він.
Очільник САП звернув увагу, що процес погодження слідчих дій не завжди є оперативним.
Оскільки не всі генеральні прокурори готові одразу погоджувати клопотання та надавати дозволи на заходи, яких потребує антикорупційне розслідування.
– Плюс не завжди є можливість проводити ці заходи. Для цього потрібно володіти оперативною обстановкою, – додав Клименко.
Він також пояснив межі повноважень керівника САП у справах, що стосуються народних депутатів.
– Керівник САП не має права самостійно починати розслідування і погоджувати негласні слідчі (розшукові) дії стосовно народних депутатів. Повноваження керівника САП обмежуються лише повідомленням про підозру депутату, коли для цього є достатньо доказів. А починає розслідування, вносить відомості до ЄРДР відносно депутата генпрокурор, – пояснив він.
Також Олександр Клименко заявив про очікуваний новий результат у межах розслідування справи Мідас.
Наразі справу Мідас розслідують десять детективів Першого головного підрозділу НАБУ, а на початковому етапі до роботи було залучено значно більше співробітників бюро.