41 народний депутат Верховної Ради IX скликання отримав повідомлення про підозру від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозра для депутатів

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник САП Олександр Клименко.

– Загалом підозру від САП отримав 41 депутат Верховної Ради IX скликання. За десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів, – зазначив він.

Очільник САП звернув увагу, що процес погодження слідчих дій не завжди є оперативним.

Оскільки не всі генеральні прокурори готові одразу погоджувати клопотання та надавати дозволи на заходи, яких потребує антикорупційне розслідування.

– Плюс не завжди є можливість проводити ці заходи. Для цього потрібно володіти оперативною обстановкою, – додав Клименко.

Він також пояснив межі повноважень керівника САП у справах, що стосуються народних депутатів.

– Керівник САП не має права самостійно починати розслідування і погоджувати негласні слідчі (розшукові) дії стосовно народних депутатів. Повноваження керівника САП обмежуються лише повідомленням про підозру депутату, коли для цього є достатньо доказів. А починає розслідування, вносить відомості до ЄРДР відносно депутата генпрокурор, – пояснив він.

Також Олександр Клименко заявив про очікуваний новий результат у межах розслідування справи Мідас.

Наразі справу Мідас розслідують десять детективів Першого головного підрозділу НАБУ, а на початковому етапі до роботи було залучено значно більше співробітників бюро.

