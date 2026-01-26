Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 26 января: ВСУ уничтожили 1020 оккупантов и три танка
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков.
Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 26 января 2026 года
- личного состава – около 1 235 060 (+1 020);
- танков – 11 608 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 951 (+1);
- артиллерийских систем – 36 644 (+32);
- РСЗО – 1 626 (+2);
- средств ПВО – 1 286;
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917);
- крылатых ракет – 4 205;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 906 (+147);
- специальной техники – 4 051 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 433 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
