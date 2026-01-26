За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 26 января 2026 года

  • личного состава – около 1 235 060 (+1 020);
  • танков – 11 608 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 951 (+1);
  • артиллерийских систем – 36 644 (+32);
  • РСЗО – 1 626 (+2);
  • средств ПВО – 1 286;
  • самолетов – 434;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917);
  • крылатых ракет – 4 205;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 906 (+147);
  • специальной техники – 4 051 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 433 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

