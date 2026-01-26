Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 26 січня: ЗСУ знищили 1020 окупантів та три танки
Минулої доби на фронті Сили оборони України на фронті ліквідували понад тисячу російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 26 січня
- особового складу – близько 1 235 060 (+1020) осіб,
- танків – 11 608 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 23 951 (+1) од,
- артилерійських систем – 36 644 (+32) од,
- РСЗВ – 1 626 (+2) од,
- засобів ППО – 1 286 (+3) од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 75 906 (+147) од,
- спеціальної техніки – 4 051 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.
