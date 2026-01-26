В ночь на 26 января враг атаковал Запорожье ракетами и дронами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ночная атака на Запорожье: что известно

Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы ВСУ и областные власти предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников.

Ориентировочно в полпервого ночи оккупанты атаковали Вольнянск Запорожского района. В результате обстрела побило окна и фасады многоэтажек.

Менее чем через час стало известно о первом ударе по Запорожью, вспыхнул пожар.

После этого была объявлена угроза применения скоростных ракет по Запорожской области.

В шесть утра враг повторно осуществил атаку на Запорожье — российские войска нанесли четыре удара.

Повреждены частные жилые дома. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, в результате ночной атаки на Запорожье люди не пострадали.

Данные о последствиях уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

