Ночная атака на Запорожье: враг нанес четыре удара по городу
В ночь на 26 января враг атаковал Запорожье ракетами и дронами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Ночная атака на Запорожье: что известно
Перед взрывами в Запорожье Воздушные силы ВСУ и областные власти предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников.
Ориентировочно в полпервого ночи оккупанты атаковали Вольнянск Запорожского района. В результате обстрела побило окна и фасады многоэтажек.
Менее чем через час стало известно о первом ударе по Запорожью, вспыхнул пожар.
После этого была объявлена угроза применения скоростных ракет по Запорожской области.
В шесть утра враг повторно осуществил атаку на Запорожье — российские войска нанесли четыре удара.
Повреждены частные жилые дома. В одном из домов произошло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительной информации, в результате ночной атаки на Запорожье люди не пострадали.
Данные о последствиях уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 433-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА