Суд отклонил апелляцию руководительницы фракции Батькивщина Юлии Тимошенко на залог в размере 33 млн грн. Однако ей разрешили общаться с народными депутатами и свободно передвигаться по территории Украины.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура 26 января.

Апелляция Тимошенко по залогу

По информации САП, Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты о применении меры пресечения Тимошенко, подозреваемой в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

В частности, суд отменил следующие обязанности:

не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении ВАКС народными депутатами.

В остальной части решение следственного судьи оставлено без изменений. Как утверждают в САП, постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что к Тимошенко применена мера пресечения в виде залога в размере более 33 млн грн и возложено ряд процессуальных обязанностей.

В частности, народный депутат Украины должна прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и суду по каждому требованию.

Также Юлия Тимошенко вынуждена сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы.

Кроме этого, она должна сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта или другие документы для выезда за пределы Украины.

Ранее за Тимошенко внесли всю сумму залога, которую назначил ей Высший антикоррупционный суд.

Как известно, Юлию Тимошенко подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины (ч. 4 ст. 369 действующего Уголовного кодекса Украины).

