Суд відхилив апеляцію керівниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко на заставу в розмірі 33 млн грн. Однак їй дозволили спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися територією України.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 26 січня.

Апеляція Тимошенко щодо застави

За інформацією САП, Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту про застосування запобіжного заходу Тимошенко, підозрюваній у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Зокрема, суд скасував такі обовʼязки:

не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі ВАКС народними депутатами.

В іншій частині рішення слідчого судді залишено без змін. Як стверджують у САП, ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що до Тимошенко застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 33 млн грн та покладено низку процесуальних обов’язків.

Зокрема, народна депутатка України має прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою.

Також Юлія Тимошенко вимушена повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Крім цього, вона повинна здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти або інші документи для виїзду за кордон України.

Раніше за Тимошенко внесли всю суму застави, яку призначив їй Вищий антикорупційний суд.

Як відомо, Юлію Тимошенко підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України (ч. 4 ст. 369 чинного Кримінального кодексу України).

