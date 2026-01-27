В День памяти жертв Холокоста, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом не оставаться равнодушными перед лицом агрессии, ненависти и пренебрежения к человеческой жизни.

Об этом Владимир Зеленский заявил в обращении по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Заявление Зеленского в День памяти жертв Холокоста

Владимир Зеленский подчеркнул, что Холокост является четким уроком истории — трагическим примером того, к чему приводит ненависть ко всему народу и равнодушие мира.

Сейчас смотрят

Он отметил, что агрессия и пренебрежение к жизни людей никогда не должны брать верх, а ответственность за защиту жизни должна лежать на всем человечестве.

— Сегодня мир чтит память жертв Холокоста — миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин. Миллионов евреев, которых убили нацисты. К сожалению, равнодушие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разгромить нацистов и одержать победу над этим злом, — отметил глава государства.

Президент напомнил, что 27 января 1945 года были освобождены последние узники нацистского концлагеря Аушвиц — одного из самых страшных символов Холокоста.

Именно тогда мир объединился, чтобы остановить нацизм и победить зло, которое унесло жизни миллионов невинных людей.

По словам Зеленского, сегодня мир должен действовать так же — объединяться каждый раз, когда ненависть и война угрожают народам.

Он подчеркнул, что мир и безопасность не могут быть ценностью только для отдельных стран, а должны защищаться совместными усилиями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.