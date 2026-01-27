У День пам’яті жертв Голокосту, 27 січня, президент України Володимир Зеленський звернувся до світу із закликом не залишатися байдужими перед обличчям агресії, ненависті та зневаги до людського життя.

Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту.

Заява Зеленського у День пам’яті жертв Голокосту

Володимир Зеленський наголосив, що Голокост є чітким уроком історії — трагічним прикладом того, до чого призводить ненависть до цілого народу та байдужість світу.

Він зазначив, що агресія і зневага до життя людей ніколи не повинні брати гору, а відповідальність за захист життя має лежати на всьому людстві.

— Сьогодні світ вшановує пам’ять жертв Голокосту – мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків. Мільйонів євреїв, яких убили нацисти. На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом, — зазначив глава держави.

Президент нагадав, що 27 січня 1945 року були звільнені останні в’язні нацистського концтабору Аушвіц — одного з найстрашніших символів Голокосту.

Саме тоді світ об’єднався, щоб зупинити нацизм і здолати зло, яке забрало життя мільйонів безневинних людей.

За словами Зеленського, сьогодні світ має діяти так само — єднатися щоразу, коли ненависть і війна загрожують народам.

Він наголосив, що мир і безпека не можуть бути цінністю лише для окремих країн, а повинні захищатися спільними зусиллями.

