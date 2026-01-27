Франция продолжает передавать Украине истребители Mirage-2000 — посол Франции
Франция продолжит передавать Украине французские истребители Mirage-2000.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление посла Франции в Украине Гаэля Весьера.
Истребители Mirage-2000 для Украины
– Конечно, программа продолжается. И подготовка пилотов также продолжается, – сказал Весьер в интервью Интерфакс-Украина.
В то же время посол не стал раскрывать детали о том, сколько истребителей Mirage-2000 Украина уже получила.
Гаэль Весьер также не стал комментировать данные о предоставленных Францией системах противовоздушной обороны и авиационных крылатых ракетах класса воздух — поверхность SCALP, чтобы не предоставлять врагу информацию.
Однако посол отметил, что нет огромных запасов таких ракет, а их производство занимает много времени. Тем не менее Франция делает все возможное.
Гаэль Весьер подчеркнул, что Франция пытается делать очень много, чтобы максимально синхронизироваться с реальными потребностями Вооруженных сил Украины.
— Нам нужна сильная Украина, в частности, военно сильная, чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции, в том числе и на переговорах, — сказал он.
В январе 2025 года издание Avions Legendaires писало, что Украина в том же месяце получит первые три самолета Mirage 2000-5F.
Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Пилот сообщил об аварийной ситуации и успешно катапультировался.