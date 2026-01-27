Франция продолжит передавать Украине французские истребители Mirage-2000.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление посла Франции в Украине Гаэля Весьера.

Истребители Mirage-2000 для Украины

– Конечно, программа продолжается. И подготовка пилотов также продолжается, – сказал Весьер в интервью Интерфакс-Украина.

В то же время посол не стал раскрывать детали о том, сколько истребителей Mirage-2000 Украина уже получила.

Гаэль Весьер также не стал комментировать данные о предоставленных Францией системах противовоздушной обороны и авиационных крылатых ракетах класса воздух — поверхность SCALP, чтобы не предоставлять врагу информацию.

Однако посол отметил, что нет огромных запасов таких ракет, а их производство занимает много времени. Тем не менее Франция делает все возможное.

Гаэль Весьер подчеркнул, что Франция пытается делать очень много, чтобы максимально синхронизироваться с реальными потребностями Вооруженных сил Украины.

— Нам нужна сильная Украина, в частности, военно сильная, чтобы Украина находилась в наилучшей возможной позиции, в том числе и на переговорах, — сказал он.

В январе 2025 года издание Avions Legendaires писало, что Украина в том же месяце получит первые три самолета Mirage 2000-5F.

Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Пилот сообщил об аварийной ситуации и успешно катапультировался.

