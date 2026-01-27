Франція продовжить передавати Україні французькі винищувачі Mirage-2000.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву посла Франції в Україні Гаеля Весьєра.

Винищувачі Mirage-2000 для України

– Звісно, програма триває. І підготовка пілотів також продовжується, – сказав Весьєр в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Зараз дивляться

Водночас посол не став розкривати деталі щодо того, скільки винищувачів Mirage-2000 Україна вже отримала.

Гаель Весьєр також не став коментувати дані щодо наданих Францією систем протиповітряної оборони та авіаційних крилатих ракет класу повітря — поверхня SCALP, щоб не надавати ворогу інформацію.

Проте посол зауважив, що немає величезних запасів таких ракет, а їхнє виробництво займає багато часу. Проте Франція робить все можливе.

Гаель Весьєр наголосив, що Франція намагається робити дуже багато, щоб максимально синхронізуватися з реальними потребами Збройних сил України.

— Нам потрібна сильна Україна, зокрема, військово сильна, щоб Україна перебувала в найкращій можливій позиції, зокрема й на переговорах, — сказав він.

У січні 2025 року видання Avions Legendaires писало, що Україна того ж місяця отримає перші три літаки Mirage 2000-5F.

Увечері 22 липня 2025 року під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000 сталася відмова авіаційної техніки. Пілот повідомив про аварійну ситуацію та успішно катапультувався.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.