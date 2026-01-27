Президент Володимир Зеленський повідомив про сигнали від європейських партнерів щодо готовності посилювати тиск на Росію задля зменшення її спроможностей вести війну проти України.

Посилення тиску на РФ та гарантії безпеки

– Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти, – заявив глава держави у вечірньому зверненні 27 січня.

Президент наголосив, що “усім в Європі дуже допоможе, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше”.

Глава держави також зазначив, що команди партнерів активно працюють у межах перемовин.

Зараз дивляться

– Сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу президента працювали і з документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань, – зазначив президент.

Зеленський наголосив на необхідності чітких гарантій безпеки для України та всієї Європи, а також абсолютно визначених зобов’язань і можливостей для відбудови України та реальних умов для гідного завершення війни.

– Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути, – зауважив Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.