Отримуємо сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на РФ – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив про сигнали від європейських партнерів щодо готовності посилити тиск на Росію.
- Українська сторона разом з урядом та Офісом президента працює над документом щодо відбудови України.
Президент Володимир Зеленський повідомив про сигнали від європейських партнерів щодо готовності посилювати тиск на Росію задля зменшення її спроможностей вести війну проти України.
Посилення тиску на РФ та гарантії безпеки
– Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти, – заявив глава держави у вечірньому зверненні 27 січня.
Президент наголосив, що “усім в Європі дуже допоможе, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше”.
Глава держави також зазначив, що команди партнерів активно працюють у межах перемовин.
– Сьогодні якраз ми з урядовцями та командою Офісу президента працювали і з документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань, – зазначив президент.
Зеленський наголосив на необхідності чітких гарантій безпеки для України та всієї Європи, а також абсолютно визначених зобов’язань і можливостей для відбудови України та реальних умов для гідного завершення війни.
– Зараз жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск на Росію має бути, – зауважив Зеленський.