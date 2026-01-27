У вівторок, 27 січня, росіяни вдарили дронами по пасажирському потягу у Барвінківській громаді Харківської області.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа у вагоні, двоє людей постраждали. Для евакуйованих пасажирів організували автобуси.

Ворог атакував дронами поїзд на Харківщині

– Пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді. Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що ворог вдарив дронами по пасажирському потягу, що рухався за маршрутом Барвінкове – Львів – Чоп.

Попередньо росіяни атакували трьома БпЛА типу Шахед. Дрон влучив у пасажирський вагон перед тепловозом. Унаслідок влучання спалахнула пожежа.

– На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ, – розповів Кулеба.

Для перевезення евакуйованих пасажирів, а також для тих, хто очікував на зворотній рейс, будуть організовані резервні автобуси.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, ввечері 26 січня росіяни атакували дронами та ракетами Харків. Зафіксовані влучання у школу та дитячий садок.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це значна частина Харкова та області залишилися без електропостачання. Постраждало двоє людей.

Фото: Олексій Кулеба

