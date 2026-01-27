Росіяни вдарили дроном по потягу на Харківщині, двоє поранених
- 27 січня російські дрони атакували пасажирський потяг у Барвінківській громаді Харківської області.
- Унаслідок атаки загорівся вагон, двоє пасажирів поранені та госпіталізовані.
У вівторок, 27 січня, росіяни вдарили дронами по пасажирському потягу у Барвінківській громаді Харківської області.
Унаслідок атаки спалахнула пожежа у вагоні, двоє людей постраждали. Для евакуйованих пасажирів організували автобуси.
Ворог атакував дронами поїзд на Харківщині
– Пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді. Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння вагону і електровозу, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що ворог вдарив дронами по пасажирському потягу, що рухався за маршрутом Барвінкове – Львів – Чоп.
Попередньо росіяни атакували трьома БпЛА типу Шахед. Дрон влучив у пасажирський вагон перед тепловозом. Унаслідок влучання спалахнула пожежа.
– На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ, – розповів Кулеба.
Для перевезення евакуйованих пасажирів, а також для тих, хто очікував на зворотній рейс, будуть організовані резервні автобуси.
На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, ввечері 26 січня росіяни атакували дронами та ракетами Харків. Зафіксовані влучання у школу та дитячий садок.
Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це значна частина Харкова та області залишилися без електропостачання. Постраждало двоє людей.
Фото: Олексій Кулеба