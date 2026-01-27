В Киеве до сих пор без отопления остаются 926 домов в нескольких районах на левом берегу. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в областях и общинах.

Зеленский о ситуации в Киеве

По словам главы государства, во время селектора отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро, до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы.

Как отметил Зеленский, Министерство энергетики и Министерство внутренних дел Украины привлекают дополнительные генераторы.

Он рассказал, что резервы со всей Украины привлечены для помощи столице.

Зеленский об обстреле Одессы

Как отметил президент, Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе.

По его словам, всего было 52 российских дрона, а значительная часть – фактически против центральной части Одессы, рядом с Привозом.

– Большинство дронов удалось сбить. Но, к сожалению, были попадания в городе, также в Одесской области. Сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы, – сказал он.

Зеленский об ударах по Харькову

Кроме того, были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской реактивной системы залпового огня.

Как отметил президент, зафиксировано попадание по энергетическому объекту, в результате чего есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил всех привлеченных специалистов ГСЧС Украины, Укрэнерго и Харьковоблэнерго.

Также были доклады о ситуации в Киевской области и в Запорожье. По мнению президента, важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства.

Фото : Офис президента

