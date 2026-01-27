У Києві досі без опалення залишаються 926 будинків у кількох районах на лівому березі. Міністерство енергетики та Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в областях і громадах.

Зеленський про ситуацію у Києві

За словами глави держави, під час селектора окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок, досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці.

Як зазначив Зеленський, Міністерство енергетики та Міністерство внутрішніх справ України залучають додаткові генератори.

Він розповів, що резерви з усієї України залучені для допомоги столиці.

Зеленський про обстріл Одеси

Як зазначив президент, Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі.

За його словами, було загалом 52 російські дрони, а значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із Привозом.

– Більшість дронів вдалося збити. Але, на жаль, були влучання в місті, також на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили залучені, – сказав він.

Зеленський про удари по Харкову

Крім цього, були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської реактивної системи залпового вогню.

Як зазначив президент, зафіксовано влучання по енергетичному обʼєкту, внаслідок чого є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно, наголосив він.

Зеленський подякував усім залученим фахівцям ДСНС України, Укренерго та Харківобленерго.

Також були доповіді щодо ситуації на Київщині та в Запоріжжі. На думку президента важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави.

Фото : Офіс президента

