У Києві без тепла понад 900 будинків, до Одеси та Харкова спрямовано допомогу — Зеленський
У Києві досі без опалення залишаються 926 будинків у кількох районах на лівому березі. Міністерство енергетики та Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в областях і громадах.
Зеленський про ситуацію у Києві
За словами глави держави, під час селектора окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок, досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці.
Як зазначив Зеленський, Міністерство енергетики та Міністерство внутрішніх справ України залучають додаткові генератори.
Він розповів, що резерви з усієї України залучені для допомоги столиці.
Зеленський про обстріл Одеси
Як зазначив президент, Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі.
За його словами, було загалом 52 російські дрони, а значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із Привозом.
– Більшість дронів вдалося збити. Але, на жаль, були влучання в місті, також на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили залучені, – сказав він.
Зеленський про удари по Харкову
Крім цього, були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської реактивної системи залпового вогню.
Як зазначив президент, зафіксовано влучання по енергетичному обʼєкту, внаслідок чого є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно, наголосив він.
Зеленський подякував усім залученим фахівцям ДСНС України, Укренерго та Харківобленерго.
Також були доповіді щодо ситуації на Київщині та в Запоріжжі. На думку президента важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави.