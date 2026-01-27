Украина и Польша договорились об увеличении мощностей для импорта газа с начала февраля 2026 года.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Увеличение мощностей для импорта газа

По словам Шмыгаля, Оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа из Польши в Украину с начала февраля 2026 года.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что до конца апреля мощности этого направления вырастут с 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м в сутки.

– Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры, – утверждает министр энергетики.

Как отметил Шмыгаль, увеличение возможностей импорта является частью системной работы по усилению энергетической безопасности Украины и диверсификации маршрутов поставки газа.

По его мнению, польское направление обеспечивает доступ к различным источникам газа и остается одним из ключевых для импорта.

В частности, в течение 2025 года через Польшу было поставлено 2,1 млрд куб. м газа – более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG.

Денис Шмыгаль поблагодарил польских партнеров за последовательную поддержку Украины и совместную работу над укреплением нашей энергетической устойчивости.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.