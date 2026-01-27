Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу з початку лютого 2026 року.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Збільшення потужностей для імпорту газу

За словами Шмигаля, Оператор ГТС Польщі Gaz-System і Оператор ГТС України узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.

Він розповів, що до кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

– Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи та для критичної інфраструктури, – стверджує міністр енергетики.

Як зазначив Шмигаль, збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу.

На його думку, польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту.

Зокрема, протягом 2025 року через Польщу відбулося постачання 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.

Денис Шмигаль подякував польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням нашої енергетичної стійкості.

