Украина может получить от Франции партию ракет французского производства для систем противовоздушной обороны и истребители Mirage 2000-5.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Вотрен.

Разговор Федорова и Вотрен: что известно

По словам Федорова, украинская сторона ожидает поставки французских боеприпасов для систем ПВО SAMP/T и Crotale, а также получения дальнобойных средств поражения.

— Шаги для усиления ПВО и противодействия новым технологическим угрозам. Рассчитываем на поставки боеприпасов от Франции — как для систем ПВО SAMP/T и Crotale, так и дальнобойных средств. Благодарен за готовность в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства, — написал он в Telegram.

Отдельный блок переговоров был посвящен авиационному сотрудничеству. Украина рассчитывает на дополнительную поставку истребителей Mirage 2000-5, которые должны стать важным элементом усиления возможностей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Во время беседы Федоров также подчеркнул принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности российского так называемого теневого флота.

Министр пригласил Катрин Вотрен посетить Украину и заявил о готовности вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень, в частности в сферах обмена данными и совместной аналитической работы.

Федоров выразил благодарность Франции за последовательную поддержку, лидерство и четкую позицию в поддержку Украины.

Ранее Франция заявила о передаче Украине истребителей Mirage 2000 на фоне российских атак, во время которых РФ активно применяет авиационные бомбы большой дальности.

Перед передачей самолетов украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку на французских военных базах.

