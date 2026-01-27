Україна може отримати від Франції партію ракет французького виробництва для систем протиповітряної оборони та винищувачі Mirage 2000-5.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками переговорів із французькою колегою Катрін Вотрен.

Розмова Федорова і Вотрен: що відомо

За словами Федорова, українська сторона очікує на постачання французьких боєприпасів для систем ППО SAMP/T і Crotale, а також на отримання далекобійних засобів ураження.

– Кроки для посилення ППО та протидії новим технологічним загрозам. Розраховуємо на постачання боєприпасів від Франції – як для систем ППО SAMP/T і Crotale, так і далекобійних засобів. Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва, – написав він у Telegram.

Окремий блок переговорів був присвячений авіаційній співпраці. Україна розраховує на додаткове постачання винищувачів Mirage 2000-5, які мають стати важливим елементом посилення спроможностей Повітряних сил Збройних сил України.

Під час розмови Федоров також наголосив на принциповій позиції Франції щодо обмеження діяльності російського так званого тіньового флоту.

Міністр запросив Катрін Вотрен відвідати Україну та заявив про готовність вивести двосторонню співпрацю на новий рівень, зокрема у сферах обміну даними та спільної аналітичної роботи.

Федоров висловив вдячність Франції за послідовну підтримку, лідерство та чітку позицію на підтримку України.

Раніше Франція заявила про передачу Україні винищувачів Mirage 2000 на тлі російських атак, під час яких РФ активно застосовує авіаційні бомби великої дальності.

Перед передачею літаків українські пілоти протягом кількох місяців проходили підготовку на французьких військових базах.

