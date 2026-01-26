Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича надзвичайним і повноважним послом України в Грузії.

Відповідний указ №83/2026 глава держави підписав 26 січня 2026 року.

Михайла Бродовича призначено на посаду посла України у Грузії

– Призначити Бродовича Михайла Франковича надзвичайним і повноважним послом України в Грузії, – зазначено у документі.

Посада посла України в Грузії залишалася вакантною з 2022 року після завершення дипломатичної місії Ігоря Долгова.

Упродовж цього періоду інтереси України в Тбілісі представляли тимчасові повірені у справах, яких за неповні чотири роки змінилося п’ятеро.

З 2025 року обов’язки тимчасового повіреного у справах України в Грузії виконував Роман Яковенко.

1 березня 2022 року Володимир Зеленський відкликав українського посла з Грузії Ігоря Долгова через створення “перепон для добровольців, котрі хочуть допомогти Україні” та за “неморальну позицію щодо санкцій”.

Що відомо про Михайла Бродовича

Михайло Бродович є одним із найдосвідченіших представників українського дипломатичного корпусу.

Він народився у 1957 році та майже три десятиліття присвятив державній службі в Міністерстві закордонних справ України, розпочавши роботу в МЗС у 1996 році.

За цей час він обіймав низку консульських посад і очолював дипломатичні установи України в європейських столицях.

До його професійної біографії входить робота консулом у Стамбулі та генеральним консулом у Кракові.

Значну частину кар’єри Бродович присвятив розвитку співпраці з європейськими партнерами. Зокрема, упродовж семи років (з 2015 по 2022) він очолював посольство України в Словенії.

Окрім дипломатичної діяльності, Михайло Бродович працював над питаннями державного протоколу в МЗС та брав участь в організації й забезпеченні візитів на найвищому державному рівні.

