Без ТЦК і медоглядів: у Резерв+ тепер можна ставати на військовий облік
- Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП.
- Це нововведення стосується юнаків 2009 року народження – лише до 31 липня, а також певної категорії чоловіків 25–59 років.
- Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.
У Резерв+ тепер можна стати на військовий облік без візиту до ТЦК і медоглядів, повідомляє Міністерство оборони України.
Як зазначають у Міноборони, постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону.
– Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини, – йдеться у повідомленні.
Нна облік онлайн можуть стати юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.
Також це можуть зробити чоловіки 25–59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:
- раніше не стояли на обліку;
- мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).
Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.
Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.
Як стати на військовий облік без візиту до ТЦК
Для початку потрібно встановити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії. Далі необхідно авторизуватися та обрати функцію “Стати на облік”.
Після цього треба дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом “Призовник” для громадян 17–24 років або “Військовозобов’язаний” — для чоловіків 25–59 років.
Нова функція Резерв+ дозволяє:
- швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
- зробити це з будь-якої точки світу;
- підвищити швидкість та якість ведення обліку.
Також, наголошує Міноборони, таке нововведення розвантажить ТЦК та СП від рутинної роботи.