У Резерв+ тепер можна стати на військовий облік без візиту до ТЦК і медоглядів, повідомляє Міністерство оборони України.

Як зазначають у Міноборони, постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону.

– Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини, – йдеться у повідомленні.

Нна облік онлайн можуть стати юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.

Також це можуть зробити чоловіки 25–59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:

раніше не стояли на обліку;

мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.

Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.

Як стати на військовий облік без візиту до ТЦК

Для початку потрібно встановити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії. Далі необхідно авторизуватися та обрати функцію “Стати на облік”.

Після цього треба дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом “Призовник” для громадян 17–24 років або “Військовозобов’язаний” — для чоловіків 25–59 років.

Нова функція Резерв+ дозволяє:

швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;

зробити це з будь-якої точки світу;

підвищити швидкість та якість ведення обліку.

Також, наголошує Міноборони, таке нововведення розвантажить ТЦК та СП від рутинної роботи.

