Контрразведка Службы безопасности и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачили помощника лесничего госхозяйства в Харьковской области, который вместе с российскими оккупантами участвовал в расстреле автомобиля Вооруженных сил Украины во время боев за Изюм в апреле 2022 года.

Об этом сообщает СБУ.

Задержан лесничий, который помогал вагнеровцам

Так, правоохранители установили, что лесник вместе с боевиками Вагнера атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе Харьковской области.

Сейчас смотрят

Мужчина не только помог россиянам устроить засаду, но и непосредственно участвовал в нападении на украинских военных.

Для совершения преступления лесничий втерся в доверие к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны. Он предложил украинским воинам свою помощь, уверяя, что хорошо ориентируется на местности Изюмского района, знает лесные массивы и может быть полезен для обустройства позиций, размещения личного состава и прокладки безопасных маршрутов.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, помощник лесника предложил украинским военным дом в селе Спиваковка для проживания, а затем помог с их расселением на территории одного из лесничеств. Мужчина показывал воинам ВСУ оптимальные маршруты передвижения.

На самом же деле мужчина еще в начале полномасштабной войны предложил рашистам свое сотрудничество против Украины.

В апреле 2022 года лесничий провел по территории лесничества, где находились позиции наших подразделений, представителя оккупационных войск. Тот оставил на местности электронное устройство для скрытого слежения.

Затем подозреваемый передал российским военным информацию о маршруте и времени движения автомобиля ВСУ.

17 апреля 2022 года автомобиль ВСУ попал в засаду вблизи села Спиваковка. Часть украинских военных погибла, двое получили ранения и попали в плен, остальные вынуждены были отступить. Подозреваемый в этот момент находился вместе с оккупантами, подчеркнули в прокуратуре.

После этого в одном из пророссийских Telegram-каналов появился пропагандистский пост с фотографиями раненых украинских военных и самого подозреваемого. В публикации отмечалось, что она была опубликована “для вдохновения тех, кто поддерживает Россию в Украине”.

Один из украинских военных, который впоследствии вернулся из плена, во время следственных действий опознал подозреваемого на фото. Наш военный сообщил, что во время нападения российские военные сняли с него снаряжение, а на подозреваемом были каска и бронеплита, которые принадлежали ему и его побратиму.

После деоккупации Изюмского района осенью 2022 года лесничий пытался залечь на дно и избежать правосудия. Однако СБУ и ГБР собрали доказательства против и задержали мужчину в селе Спиваковка.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.