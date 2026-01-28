Контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань (ДБР) викрили помічника лісничого держгосподарства на Харківщині, який разом із російськими окупантами брав участь у розстрілі авто Збройних сил України під час боїв за Ізюм у квітні 2022 року.

Про це повідомляє СБУ.

Затримано лісничого, який допомагав вагнерівцям

Так, правоохоронці встановили, що лісник разом із бойовиками Вагнера атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі Харківщини.

Зараз дивляться

Чоловік не лише допоміг росіянам влаштувати засідку, але й безпосередньо брав участь у нападі на українських військових.

Для вчинення злочину лісничий втерся в довіру до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Він запропонував українським воїнам свою допомогу, запевняючи, що добре орієнтується на місцевості Ізюмського району, знає лісові масиви та може бути корисним для облаштування позицій, розміщення особового складу й прокладання безпечних маршрутів.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, помічник лісника запропонував українським військовим будинок у селі Співаківка для проживання, а згодом допоміг із їхнім розселенням на території одного з лісництв. Чоловік показував воїнам ЗСУ оптимальні маршрути пересування.

Насправді ж чоловік ще на початку повномасштабної війни запропонував рашистам свою співпрацю проти України.

У квітні 2022 року лісничий провів територією лісництва, де були позиції наших підрозділів, представника окупаційних військ. Той залишив на місцевості електронний пристрій для прихованого стеження.

Потім підозрюваний передав російським військовим інформацію про маршрут і час руху автомобіля ЗСУ.

17 квітня 2022 року автомобіль ЗСУ потрапив у засідку поблизу села Співаківка. Частина українських військових загинула, двоє дістали поранення та потрапили в полон, інші змушені були відступити. Підозрюваний у цей момент перебував разом з окупантами, наголосили у прокуратурі.

Після цього в одному з проросійських Telegram-каналів з’явився пропагандистський допис із фотографіями поранених українських військових та самого підозрюваного. У публікації зазначалося, що її опублікувли “для вдохновления тех, кто поддерживает Россию в Украине”.

Один із українських військових, якого згодом повернувся з полону, під час слідчих дій упізнав підозрюваного на фото. Наш військовий повідомив, що під час нападу російські військові зняли з нього спорядження, а на підозрюваному були каска та бронеплита, які належали йому та його побратиму.

Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року лісничий намагався залягти на дно і уникнути правосуддя. Однак СБУ та ДБР зібрали докази проти та затримали чоловіка у селі Співаківка.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.