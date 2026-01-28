Завтра, 29 января, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отключение света по Украине 29 января

По информации компании, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности в четверг, 29 января.

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В Укрэнерго сообщают, что причиной вынужденного введения ограничений являются масштабные последствия регулярных российских атак. Оборудование подверглось существенным повреждениям, что требует длительного времени на восстановление.

В настоящее время ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может измениться в любой момент в зависимости от уровня нагрузки. Специалисты призывают граждан внимательно следить за обновлениями, чтобы быть готовыми к возможным корректировкам в планах по энергоснабжению.

График отключения света в Днепре и Днепропетровской области

Компания ДТЭК обнародовала график отключения света в Днепре и Днепропетровской области, который будет действовать в течение четверга, 29 января.

График отключения света в Черкассах и Черкасской области

По Черкасской области 29 января будут применяться графики почасовых отключений.

Как пишет АО Черкассыоблэнерго, такими будут часы отсутствия электроснабжения:

1.1 очередь: 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00;

1.2 очередь: 01:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:00;

2.1 очередь: 00:00 — 00:30, 02:30 — 06:30, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 24:00;

2.2 очередь: 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 24:00;

3.1 очередь: 00:00 — 02:30, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 24:00;

3.2 очередь: 00:00 — 01:00, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 24:00;

4.1 очередь: 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 24:00;

4.2 очередь: 00:00 — 03:00, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 24:00;

5.1 очередь: 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 24:00;

5.2 очередь: 02:00 — 05:30, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 23:30;

6.1 очередь: 00:30 — 04:30, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 22:30;

6.2 очередь: 00:00 — 03:30, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 24:00.

График отключения света в Чернигове и Черниговской области

По распоряжению НЭК Укрэнерго, 29 января будет действовать график почасовых отключений света в Чернигове и Черниговской области. Его обнародовало АО Черниговоблэнерго.

График отключения света в Запорожье и Запорожской области

29 января по Запорожской области будут применять графики почасовых отключений света.

Как пишет АО Запорожьеоблэнерго, такими будут часы отсутствия электроснабжения по очередям:

1.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00;

1.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

5.1 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2 очередь: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2 очередь: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Кроме этого, с 00:00 до 24:00 по Запорожской области будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (пять очередей).

График отключения света во Львове и Львовской области

29 января по Львову и области будет действовать график почасовых отключений света. Его обнародовала энергораспределительная компания Львовоблэнерго.

Для уточнения актуального времени и продолжительности отключений по конкретным адресам в Укрэнерго советуют обращаться к официальным ресурсам местных облэнерго.

Кроме того, представители Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой об ответственном энергопотреблении. В периоды, когда свет появляется по расписанию, важно использовать электроэнергию экономно, чтобы избежать перегрузки сети.

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