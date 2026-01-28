Завтра, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили у Національній енергетичній компанії Укренерго.

Відключення світла по Україні 29 січня

За інформацією компанії, в усіх регіонах України протягом всієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності протягом четверга, 29 січня.

В Укренерго повідомляють, що причиною вимушеного запровадження обмежень є масштабні наслідки регулярних російських атак. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, що потребує тривалого часу на відновлення.

Наразі ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінитися будь-якої миті залежно від рівня навантаження. Фахівці закликають громадян уважно стежити за оновленнями, щоб бути готовими до можливих коректив у планах щодо енергопостачання.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області, який діятиме протягом четверга, 29 січня.

Графік відключення світла у Черкасах та Черкаській області

По Черкаській області 29 січня застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень.

Як пише АТ Черкасиобленерго, такими будуть години відсутності електропостачання:

1.1 черга: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00;

1.2 черга: 01:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00;

2.1 черга: 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:30, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 24:00;

2.2 черга: 00:00 – 02:00, 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 24:00;

3.1 черга: 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 22:30 – 24:00;

3.2 черга: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 24:00;

4.1 черга: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 24:00;

4.2 черга: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 24:00;

5.1 черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 24:00;

5.2 черга: 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30;

6.1 черга: 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30;

6.2 черга: 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 24:00.

Графік відключення світла у Чернігові та Чернігівській області

За командою НЕК Укренерго, 29 січня діятиме графік погодинних відключень світла у Чернігові та Чернігівській області. Його оприлюднило АТ Чернігівобленерго.

Графік відключення світла у Запоріжжі та Запорізькій області

29 січня по Запорізькій області застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Як пише АТ Запоріжжяобленерго, такими будуть години відсутності електропостачання по чергах:

1.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

5.1 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2 черга: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2 черга: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Крім цього, з 00:00 до 24:00 по Запорізькій області діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (п’ять черг).

Графік відключення світла у Львові та Львівській області

29 січня по Львову та області діятиме графік погодинних відключень світла. Його оприлюднила енергорозподільна компанія Львівобленерго.

Для уточнення актуального часу та тривалості відключень за конкретними адресами в Укренерго радять звертатися до офіційних ресурсів місцевих обленерго.

Крім того, представники Укренерго звернулися до українців із проханням про відповідальне енергоспоживання. У періоди, коли світло з’являється згідно з розкладом, важливо використовувати електроенергію ощадливо, щоб уникнути перевантаження мережі.

