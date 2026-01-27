Сейчас в Киеве без электроснабжения остаются 710 тыс. потребителей. Специалисты планируют выйти на прогнозируемые графики, однако на первых этапах они могут отличаться в разных районах города.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Шмыгаль о ситуации с электроснабжением в Киеве

По его словам, ближайшей задачей специалистов является выход на прогнозируемые графики, и государство предоставило для этого всю необходимую помощь.

— Мы должны быть откровенны. Энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут различаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что параллельно продолжается работа над когенерацией, упрощением подключений и строительством новых линий.

По словам министра, завершается верификация имеющихся в Киеве когенерационных установок, которые частично покроют потребности граждан.

Напомним, 27 января в КГГА заявили, что в ближайшее время Киев вернется к графикам отключений света. Жителей столицы предупредили, что ограничения будут более жесткими.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в Киеве сейчас работают 54 пункта несокрушимости полиции и ГСЧС.

Функционируют также пункты, организованные местными администрациями, которые могут быть как стационарными, так и мобильными.

На основании обращений киевлян на линию 112 во дворах многоэтажек с самой сложной ситуацией устанавливают пневмокаркасные палатки.

