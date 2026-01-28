Германия готовит очередную поставку систем ПВО IRIS-T для Украины — посол
- Германия уже передала Украине девять систем ПВО IRIS-T и готовит новые поставки.
- Посол ФРГ назвал усиление противовоздушной обороны критически важным направлением поддержки.
- Берлин продолжает помощь Украине в сфере ПВО, признавая существующие ограничения.
Германия в ближайшее время планирует передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Германия передаст Украине дополнительные IRIS-T
Берлин уже предоставил украинской стороне девять таких комплексов.
Об этом в интервью Суспільному сообщил новоназначенный посол Германии в Украине Гайко Томс.
– Мы уже передали действительно девять систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T, – отметил дипломат.
Он подчеркнул, что усиление противовоздушной обороны является критически важным для Украины, а Германия на сегодняшний день остается крупнейшим партнером в сфере предоставления средств ПВО, хотя и осознает, что текущих объемов помощи все еще недостаточно.
Посол также напомнил, что в конце 2025 г. Берлин передал Украине два дополнительных комплекса Patriot и продолжает обеспечивать поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны.
– Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину – как через прямую помощь энергетическому сектору, так и через оказание средств противовоздушной обороны, – подчеркнул Томс.
Ранее генеральный директор немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух сообщал, что Украина заказала 18 систем IRIS-T.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что у Берлина больше нет возможности передавать Украине комплексы Patriot из своих запасов, поскольку уже предоставил более трети имеющегося арсенала, что он назвал непропорционально большим вкладом по сравнению с другими союзниками.
Также 16 декабря 2025 г. Писториус информировал, что Германия передала Украине две системы Patriot, комплексы IRIS-T и планирует поставки ракет AIM-9 Sidewinder.