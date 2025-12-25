Украина при поддержке Германии расширяет производство ударно-разведывательного беспилотника Линза, который может уничтожать цели и осуществлять тактическую разведку непосредственно на поле боя.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Украинско-немецкое производство дрона Линза

Реализация проекта осуществляется в рамках инициативы Build with Ukraine.

Украинский производитель Frontline Robotics совместно с немецкой компанией Quantum Systems приняли решение о масштабировании серийного выпуска дронов для нужд Сил обороны.

В Минобороны отметили, что Линза является дроном-бомбером тактического уровня, который может выполнять ударные и разведывательные миссии.

Беспилотный аппарат оснащён гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что обеспечивает возможность наблюдения и корректировки действий в режиме реального времени.

Максимальная полезная грузоподъёмность дрона составляет до 2 килограммов, радиус его применения достигает 10 километров.

Основной задачей Линзы является поражение живой силы и техники противника, а также выполнение задач по дистанционному минированию.

Технические характеристики беспилотника позволяют применять его для тактической разведки, в частности на участках с интенсивными боевыми действиями.

Одним из ключевых преимуществ аппарата является выносная антенна, которая позволяет оператору управлять дроном из защищённого укрытия.

Это существенно снижает риски для личного состава и повышает живучесть расчётов БпЛА в боевых условиях.

Масштабирование производства Линзы в партнёрстве с немецкой стороной будет способствовать увеличению количества современных беспилотников, доступных украинским подразделениям, и ускорению их поставок непосредственно на передовую.

Формат сотрудничества предусматривает:

локализацию сборки дронов на территории Украины;

совместную интеграцию боевых модулей и систем наведения;

использование украинского боевого опыта для дальнейшей модернизации БпЛА;

поэтапный перенос части производственной цепочки в Украину.

Такой формат даёт возможность оперативнее наращивать объёмы производства, уменьшать зависимость от импортных компонентов и быстро адаптировать характеристики беспилотников к потребностям Сил обороны.

Напомним, 17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил об усилении оборонного сотрудничества с Германией. По его словам, был подписан ряд новых важных договорённостей с немецкими партнёрами на общую сумму более €1,2 млрд.

