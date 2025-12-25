Украина и Германия расширяют производство БпЛА Линза: что о нём известно
- Украина и Германия масштабируют производство ударно-разведывательного дрона Линза для нужд Сил обороны.
- Тактический дрон-бомбардировщик Линза способен выполнять ударные и разведывательные задачи, имеет радиус действия до 10 км и полезную нагрузку до 2 кг.
Украина при поддержке Германии расширяет производство ударно-разведывательного беспилотника Линза, который может уничтожать цели и осуществлять тактическую разведку непосредственно на поле боя.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Украинско-немецкое производство дрона Линза
Реализация проекта осуществляется в рамках инициативы Build with Ukraine.
Украинский производитель Frontline Robotics совместно с немецкой компанией Quantum Systems приняли решение о масштабировании серийного выпуска дронов для нужд Сил обороны.
В Минобороны отметили, что Линза является дроном-бомбером тактического уровня, который может выполнять ударные и разведывательные миссии.
Беспилотный аппарат оснащён гиростабилизированной камерой с цифровым зумом, что обеспечивает возможность наблюдения и корректировки действий в режиме реального времени.
Максимальная полезная грузоподъёмность дрона составляет до 2 килограммов, радиус его применения достигает 10 километров.
Основной задачей Линзы является поражение живой силы и техники противника, а также выполнение задач по дистанционному минированию.
Технические характеристики беспилотника позволяют применять его для тактической разведки, в частности на участках с интенсивными боевыми действиями.
Одним из ключевых преимуществ аппарата является выносная антенна, которая позволяет оператору управлять дроном из защищённого укрытия.
Это существенно снижает риски для личного состава и повышает живучесть расчётов БпЛА в боевых условиях.
Масштабирование производства Линзы в партнёрстве с немецкой стороной будет способствовать увеличению количества современных беспилотников, доступных украинским подразделениям, и ускорению их поставок непосредственно на передовую.
Формат сотрудничества предусматривает:
- локализацию сборки дронов на территории Украины;
- совместную интеграцию боевых модулей и систем наведения;
- использование украинского боевого опыта для дальнейшей модернизации БпЛА;
- поэтапный перенос части производственной цепочки в Украину.
Такой формат даёт возможность оперативнее наращивать объёмы производства, уменьшать зависимость от импортных компонентов и быстро адаптировать характеристики беспилотников к потребностям Сил обороны.
Напомним, 17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил об усилении оборонного сотрудничества с Германией. По его словам, был подписан ряд новых важных договорённостей с немецкими партнёрами на общую сумму более €1,2 млрд.