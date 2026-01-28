Німеччина найближчим часом планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Німеччина передасть Україні додаткові IRIS-T

Наразі Берлін уже надав українській стороні дев’ять таких комплексів.

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Зараз дивляться

– Ми вже передали насправді дев’ять систем IRIS-T, наскільки мені відомо, і найближчим часом очікується постачання ще нових систем IRIS-T, – зазначив дипломат.

Він підкреслив, що посилення протиповітряної оборони є критично важливим для України, а Німеччина на сьогодні залишається найбільшим партнером у сфері надання засобів ППО, хоча й усвідомлює, що поточних обсягів допомоги все ще недостатньо.

Посол також нагадав, що наприкінці 2025 року Берлін передав Україні два додаткові комплекси Patriot і продовжує забезпечувати постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

– Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну – як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони, – наголосив Томс.

Раніше генеральний директор німецької компанії Diehl Defence Гельмут Раух повідомляв, що Україна замовила 18 систем IRIS-T.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Берлін більше не має можливості передавати Україні комплекси Patriot зі своїх запасів, оскільки вже надав понад третину наявного арсеналу, що він назвав непропорційно великим внеском у порівнянні з іншими союзниками.

Також 16 грудня 2025 року Пісторіус інформував, що Німеччина передала Україні дві системи Patriot, комплекси IRIS-T та планує постачання ракет AIM-9 Sidewinder.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.