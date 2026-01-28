РФ атаковала Украину 146 дронами и баллистическим Искандером: сколько целей сбила ПВО
- В ночь на 28 января РФ нанесла комбинированный воздушный удар по территории Украины.
- Силы ПВО уничтожили и подавили более сотни вражеских беспилотников в разных регионах.
- Зафиксировано попадание ракеты и дронов, воздушная атака продолжается.
В ночь на 28 января, начиная с вечера 27 января, российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по территории Украины.
Ночная атака на Украину 28 января: что известно
Противник применил баллистическую ракету Искандер-М, запущенную из Ростовской области, а также 146 ударных и разведывательных беспилотников разных типов, в частности, Shahed, Гербера, Италмас и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Запуски дронов осуществлялись по нескольким направлениям: Курской и Орловской областей, Приморско-Ахтарской в РФ, а также из районов Чауды и Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.
Около 90 воздушных целей составляли именно дроны типа Shahed.
Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По оперативной информации, по состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было уничтожено или подавлено 103 вражеских беспилотника на севере, юге, в центральных и восточных регионах государства.
В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях.
Атака со стороны противника продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.