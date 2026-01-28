В ночь на 28 января, начиная с вечера 27 января, российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по территории Украины.

Ночная атака на Украину 28 января: что известно

Противник применил баллистическую ракету Искандер-М, запущенную из Ростовской области, а также 146 ударных и разведывательных беспилотников разных типов, в частности, Shahed, Гербера, Италмас и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Запуски дронов осуществлялись по нескольким направлениям: Курской и Орловской областей, Приморско-Ахтарской в ​​РФ, а также из районов Чауды и Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым.

Около 90 воздушных целей составляли именно дроны типа Shahed.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По оперативной информации, по состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было уничтожено или подавлено 103 вражеских беспилотника на севере, юге, в центральных и восточных регионах государства.

В то же время, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях.

Атака со стороны противника продолжается, в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 435-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

