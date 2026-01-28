У ніч на 28 січня, починаючи з вечора 27 січня, російські війська здійснили комбінований повітряний удар по території України.

Нічна атака на Україну 28 січня: що відомо

Противник застосував балістичну ракету Іскандер-М, запущену з Ростовської області, а також 146 ударних і розвідувальних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Запуски дронів здійснювалися з кількох напрямків: Курської та Орловської областей, Приморсько-Ахтарська в РФ, а також із районів Чауди та Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Близько 90 повітряних цілей становили саме дрони типу Shahed.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За оперативною інформацією, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було знищено або подавлено 103 ворожі безпілотники на півночі, півдні, у центральних та східних регіонах держави.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

Атака з боку противника триває, у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 435-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

