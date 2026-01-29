Україна у межах зимового пакета екстреної підтримки у розмірі €120 млн отримала від Німеччини першу партію енергетичного обладнання.

Україна отримала від Німеччини енергетичного обладнання

Як повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, Німеччина передала Україні першу партію енергетичного обладнання.

– Спільно з послом Німеччини Гайко Томсом зустріли першу поставку, зокрема дві когенераційні установки, генератори та іншу критично необхідну техніку. Це допоможе забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч людей у Києві, заживити житлові будинки, лікарні, дитячі садки і школи. Обладнання вже в роботі, – повідомила вона.

За її словами, ще 41 когенераційна установка загальною потужністю 40,8 МВт та 76 модульних котелень прибудуть до України найближчим часом. Свириденко наголосила, що це забезпечить світлом та теплом мільйони людей по всій країні.

Зараз дивляться

До пакету екстреної підтримки ввійдуть 300 сонячних станцій, 375 батарейних накопичувачів для резервного електропостачання, 15 мобільних гібридних генераторів, 10 пелетних систем опалення, 45 одиниць будівельної техніки для термінових ремонтних робіт.

Нагадаємо, що цієї зими Німеччина також надала €60 млн на гуманітарні потреби та зробила €167 млн внеску до Фонду підтримки енергетики, який Україна отримала у грудні.

– У часи, коли ворог щодня руйнує енергетичну інфраструктуру та цинічно намагається занурити міста в холод і темряву, вчасна допомога наших партнерів допомагає забезпечити потреби людей, – додала вона.

Свириденко подякувала уряду країни за допомогу у цей складний період та наголосила, що Німеччина є одним з найбільших надавачів підтримки Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.