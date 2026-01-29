Эффективность БЭБ в противодействии теневому табаку выросла почти на 60% за год
- В 2025 году БЭБ открыло 304 уголовных производства по незаконному обороту табака.
- Стоимость изъятой нелегальной продукции — 2,234 млрд грн.
- Доля теневого рынка сигарет сократилась с 21,8% в 2023 году до 15,9% в 2025-м.
Результаты работы Бюро экономической безопасности Украины в 2025 году свидетельствуют о существенном усилении борьбы с теневым рынком табачных изделий.
Результаты года: больше дел, больше приговоров
За год объемы изъятой нелегальной продукции выросли почти на 60%, а доля «тени» на рынке сигарет сократилась почти на шесть процентных пунктов, — об этом свидетельствуют аналитические данные за 2025 год, которые опубликовал сегодня директор Бюро Александр Цивинский.
По официальным данным БЭБ, в 2025 году по фактам незаконного оборота табачных изделий было открыто 304 уголовных производства, из которых 170 – в судах. А по результатам рассмотрения вынесено 110 обвинительных приговоров. Это высокая результативность досудебного расследования.
Почти +60% к изъятиям: что именно остановили
В 2025 году общая ориентировочная стоимость изъятой нелегальной табачной продукции составила 2,234 млрд грн, что почти на 60% больше, чем в 2024 году (1,4 млрд грн).
Еще одним показателем является то, что удалось остановить 28 производственных линий, то есть прекратить нелегальное производство.
Конкретные цифры: что изъяли правоохранители
В рамках уголовных производств в 2025 году изъято:
- 2 074 533 пачки сигарет
- 351 072 кг табака
- 9 590 580 марок акцизного налога
- 2 540 000 бумажных гильз
- 4 542 939 единиц упаковки
- 497 623 коробки фильтр-палочек
Кроме того, на нужды ВСУ передали 4 260 пачек сигарет и один автомобиль.
“Тень” сокращается: что происходит с рынком
По данным БЭБ, доля нелегального оборота сигарет последовательно уменьшается: с 21,8% в 2023 году — до 15,9% в 2025 году. Общее сокращение за три года составило 5,9%.
Легальный сегмент восстанавливается: рост через РРО
Параллельно фиксируется рост легального оборота табачной продукции. После незначительного спада в 2024 году (118,08 млрд грн против 119,68 млрд грн в 2023 году), в 2025 году выручка через РРО выросла до 152,47 млрд грн.
В БЭБ отмечают, что это свидетельствует о восстановлении и расширении легального рынка.
Проблемы законодательства: что мешает действовать быстрее
В то же время действующая система ответственности предусматривает конфискацию только оборудования, тогда как другое имущество правонарушителей остается у них.
Поэтому БЭБ предлагает отнести преступления, предусмотренные ч. 1–2 ст. 204 УК Украины, к категории тяжких. Это позволит применять негласные следственные действия и конфискацию всего имущества правонарушителей.
Технические ограничения и региональное присутствие
Еще одна проблема — отсутствие изменений в постановлении Кабмина №1450 от 27 октября 2001 года. После принятия закона о БЭБ право использования технических средств для негласного получения информации имеет Государственная налоговая служба Украины, а это очень мешает БЭБ бороться с незаконными производителями. Ведомство направило соответствующий проект на рассмотрение правительства.
Также сейчас функционирует только девять территориальных управлений БЭБ, которые укомплектованы на 27–60%. И это также ограничивает работу ведомства.
Современные инновации: спутниковый мониторинг табака
Совместно с Минэкономики БЭБ начало спутниковый мониторинг посевов табака. Проверка показала значительную разницу между задекларированными площадями (840 га) и фактическими посевами (14 800 га). Это свидетельствует о масштабах теневого выращивания сырья.
Приоритет на 2026 год
В Бюро подчеркивают, что именно системные изменения, усиление ответственности и межинституциональное взаимодействие дают ощутимый результат.
Противодействие нелегальному рынку табака и дальнейшее сокращение доли теневого производства и оборота табачных изделий определены одним из приоритетов БЭБ на этот год.
Фото: БЭБ