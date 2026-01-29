Результати роботи Бюро економічної безпеки України у 2025 році свідчать про суттєве посилення боротьби з тіньовим ринком тютюнових виробів.

Результати року: більше справ, більше вироків

За рік обсяги вилученої нелегальної продукції зросли майже на 60%, а частка “тіні” на ринку сигарет скоротилася майже на шість відсоткових пунктів, – про це свідчать аналітичні дані за 2025 рік, які опублікував сьогодні директор Бюро Олександр Цивінський.

За офіційними даними БЕБ, у 2025 році за фактами незаконного обігу тютюнових виробів відкрили 304 кримінальні провадження, з яких 170 – у судах. А результатами розгляду винесли 110 обвинувальних вироків. Це висока результативність досудового розслідування.

Майже +60% до вилучень: що саме зупинили

У 2025 році загальна орієнтовна вартість вилученої нелегальної тютюнової продукції становила 2,234 млрд грн, що майже на 60% більше, ніж у 2024 році (1,4 млрд грн).

Ще одним показником є те, що вдалося зупини ти 28 виробничих ліній, тобто припинити нелегальне виробництво.

Конкретні цифри: що вилучили правоохоронці

У межах кримінальних проваджень у 2025 році вилучено:

2 074 533 пачки сигарет,

351 072 кг тютюну,

9 590 580 марок акцизного податку,

2 540 000 паперових гільз,

4 542 939 одиниць упаковки,

497 623 коробки фільтр-паличок.

Крім того, на потреби ЗСУ передали 4 260 пачок сигарет та одну автівку.

“Тінь” скорочується: що відбувається з ринком

За даними БЕБ, частка нелегального обігу сигарет послідовно зменшується: з 21,8% у 2023 році — до 15,9% у 2025 році. Загальне скорочення за три роки склало 5,9%.

Легальний сегмент відновлюється: зростання через РРО

Паралельно фіксується зростання легального обігу тютюнової продукції. Після незначного спаду у 2024 році (118,08 млрд грн проти 119,68 млрд грн у 2023 році), у 2025 році виторги через РРО зросли до 152,47 млрд грн.

У БЕБ зазначають, що це свідчить про відновлення та розширення легального ринку.

Проблеми законодавства: що заважає діяти швидше

Водночас чинна система відповідальності передбачає конфіскацію лише обладнання, тоді як інше майно правопорушників залишається їм.

Тому БЕБ пропонує віднести злочини, передбачені ч. 1–2 ст. 204 КК України, до категорії тяжких. Це дозволить застосовувати негласні слідчі дії та конфіскацію всього майна правопорушників.

Технічні обмеження та регіональна присутність

Ще одна проблема — відсутність змін до постанови Кабміну №1450 від 27 жовтня 2001 року. Після ухвалення закону про БЕБ право використання техзасобів для негласного отримання інформації має Державна податкова служба України, а це дуже заважає БЕБ боротися з незаконними виробниками. Відомство направило відповідний проєкт на розгляд урядовців.

Також зараз функціонує лише дев’ять територіальних управлінь БЕБ, які укомплектовані на 27–60%. І це також обмежує роботу відомства.

Сучасні інновації: супутниковий моніторинг тютюну

Спільно з Мінекономіки БЕБ розпочало супутниковий моніторинг посівів тютюну. Перевірка показала значну різницю між задекларованими площами (840 га) та фактичними посівами (14 800 га). Це свідчить про масштаб тіньового вирощування сировини.

Пріоритет на 2026 рік

У Бюро наголошують, що саме системні зміни, посилення відповідальності та міжінституційна взаємодія дають відчутний результат.

Протидію нелегальному ринку тютюну та подальше зменшення частки тіньового виробництва й обігу тютюнових виробів визначено одним із пріоритетів БЕБ на цей рік.

Фото: БЕБ

