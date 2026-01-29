Минобороны Украины совместно с американской компанией SpaceX решают проблему использования систем спутниковой связи Starlink на российских дронах.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Использование Starlink на российских дронах

Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами Министерство обороны оперативно связалось с компанией SpaceX для решения этой проблемы.

Сейчас смотрят

— Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над разрешением ситуации, — подчеркнул Федоров.

По словам министра обороны, решение Илона Маска включить Starlink и предоставить первую партию терминалов Украине в начале полномасштабной войны помогло в укреплении устойчивости нашего государства.

— Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов, — заявил Михаил Федоров.

Недавно украинский эксперт по беспилотной авиации Павел Кащук в своем посте в Facebook написал, что россияне начали серийно интегрировать терминалы Starlink в свои ударные беспилотники Шахед, Гербера, БМ35, Молния.

В сентябре 2024 года руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявлял, что российские оккупанты установили спутники Starlink на Shahed-136, что дает неограниченную дальность связи для БПЛА.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.