Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал основателя компании SpaceX Илона Маска запретить россиянам использовать спутники Starlink для ударов беспилотниками по Украине.

На личной странице в соцсети X глава МИД Польши предупредил американского бизнесмена, что зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить его бренду.

— Эй, великий человек, Илон Маск, почему бы тебе не запретить россиянам использовать Starlinks для нанесения ударов по украинским городам. Зарабатывание денег на военных преступлениях может нанести ущерб твоему бренду, — написал Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши поделился отчетом Института изучения войны (ISW), в котором указано, что российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink для увеличения дальности действия беспилотников БМ-35 для ударов по Украине.

В отчете говорится, что дальность полета БМ-35, оснащенных Starlink, составляет 500 километров и охватывает большую часть Украины, всю Молдову, а также часть Польши, Румынии и Литвы, если эти дроны запустить из России или оккупированной украинской территории.

Илон Маск ответил на пост Сикорского, назвав политика “имбецилом”.

— Этот слюнявый имбецил даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины, — написал миллиардер в X.

В сентябре 2024 года глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что российские оккупанты установили спутники Starlink на Shahed-136, что дает неограниченную дальность связи для БПЛА.